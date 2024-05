Incidente mentre è in moto | è grave un 19enne pontino

(Di giovedì 16 maggio 2024) Nella tarda mattinata di oggi, unstradale si è verificato su strada Sabotino, coinvolgendo un ragazzo di 19 anni della zona che stava tornando a casa in. Il giovane, a bordo della sua Yamaha, ha perso il controllo del mezzo, riportando gravi ferite che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari e il successivo trasporto d’urgenza in eliambulanza presso un ospedale di Roma. Intervento della Polizia Locale Le pattuglie della Polizia Locale sono intervenute sul luogo per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’e gestire la viabilità. Sono state raccolte diverse testimonianze utili a chiarire le circostanze del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in direzione di Borgo Sabotino, dove risiede con la sua famiglia, ...

Una 46enne di Scisciano è deceduta nel pomeriggio in un Incidente in via Ponte dei Cani; sarebbe morta sul colpo. Indagini dei carabinieri.Continua a leggere

Grave Incidente martedì sera a Mantova , all’incrocio tra viale della Favorita e strada Ghisiolo. Un giovane motociclista di 16 anni è rimasto gravemente ferito in uno s contro con un furgone . Il ragazzo è stato portato dall’elisoccorso in codice ...

La vittima si chiama Ettore Maoggi. L' Incidente ha coinvolto la sua moto e e un'auto guidata da un uomo di 55 anni. Inutili i soccorsi. Il 23enne attualmente lavorava in un negozio e in passato era stato calciatore .Continua a leggere

Morto in ospedale 17enne coinvolto in scontro tra moto a Olbia - Morto in ospedale 17enne coinvolto in scontro tra moto a Olbia - L'incidente era avvenuto intorno alle 23.15: una moto con in sella due ragazzi minorenni stava percorrendo via Fidia, proveniente da viale Aldo Moro verso via Veronese, quando all'altezza ...

Incidente su via Faggiana la Latina, traffico in tilt - incidente su via Faggiana la Latina, traffico in tilt - LATINA – Un incidente si è verificato poco fa su via Faggiana a Latina ... Secondo le primissime informazioni lo scontro sarebbe avvenuto tra un’auto e una moto.