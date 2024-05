Incidente a Qualiano - gravissimo Gaetano Di Vaio | Napoli prega per l’attore e regista

(Di giovedì 16 maggio 2024) ÈDila vittima dell’avvenuto questa notte in via Santa Maria a Cubito a, nonché registra e produttore napoletano, è rimasto ferito mentre viaggiava in sella al suo scooter lungo l’arteria che collega il comune dialla circumvallazione esterna.Diper L'articolo Teleclubitalia.

Incidente in scooter a Qualiano, 56enne ricoverato in gravi condizioni al San Giuliano - Incidente in scooter a qualiano, 56enne ricoverato in gravi condizioni al San Giuliano - Questa notte i carabinieri della stazione di qualiano sono intervenuti in Via Santa Maria a cubito per un incidente stradale. Un ...

Gaetano Di Vaio, il regista di “Gomorra”, è caduto dallo scooter, è gravissimo - gaetano Di Vaio, il regista di “Gomorra”, è caduto dallo scooter, è gravissimo - gaetano Di Vaio, celebre per il suo ruolo in “Gomorra”, è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente su scooter a qualiano. Nella quiete notturna di qualiano, in provincia di Napoli, ...

‘Stelle al Merito del Lavoro’: l’elenco dei napoletani premiati - ‘Stelle al Merito del Lavoro’: l’elenco dei napoletani premiati - Il Sindaco di Napoli, gaetano Manfredi, ha elogiato i neo-insigniti Maestri del Lavoro, definendoli un’ eccellenza del territorio. Ha sottolineato che queste onorificenze rappresentano un giusto ...