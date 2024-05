Incidente a Colonno - moviere urtato da una betoniera in un cantiere sulla Statale Regina

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – Un operaio di 66 anni, impiegato comein un, è stato investito da unaimpegnata in una manovra in retromarcia. L’è avvenuto verso le 11 all’altezza di via Cappella, nella zona in cui parte il sentiero della Greenway del lago di Como. Secondo una prima ricostruzione, svolta dalla polizia locale di Tremezzina, l’operaio era incaricato di fermare il traffico, forse proprio per consentire la manovra del mezzo pesante che, pochi attimi, dopo si è mosso e lo ha. Le sue condizioni non sono gravi: in un primo tempo, temendo il peggio, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma poi l’uomo è stato trasportato in ...

