Inchiesta Liguria - Spinelli diceva a Signorini | Smetti di piangere ti trovo lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 - “Paolo Emilioera disperato perché gli finiva il. Gli ho detto: 'la di, te lo troviamo un posto di’”. È uno dei passaggi dell’interrogatorio di Aldo, l'imprenditore ai domiciliari insieme al presidente Giovanni Toti, nel corso del suo interrogatorio davanti al giudice Paola Faggioni.si riferiva alla promessa fatta al presidente dell'Autorità portuale di trovargli un posto dia Roma da 300 mila euro. Per l'accusa sarebbe stato una delle tante promesse in cambio di favori in porto. Toti ora vuole parlare, la difesa: "Ha evitato una guerra sui moli". Il caso dei voti a Buccigate, le intercettazioni: "Vota Toti, avrai vantaggi" Il ...