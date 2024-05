Inchiesta Genova - Toti dai Pm dal 27 05

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 16 maggio 2024) 13.40 L'interrogatorio del governatore ligure, ai domiciliari per corruzione, dovrebbe tenersi dal 27 maggio in poi. Ad annunciarlo il suo legale, avv.Savi, dopo il colloquio con i Pm genovesi. "aspetta l'interrogatorio, certo lui avrebbe fatto prima, ma aspettiamo" Era statoa chiedere di essere ascoltato, ora la calendarizzazione. Entro la settimana dovrebbero chiudersi in Procura le audizioni delle persone informate dei fatti; attesa la convocazione in questa veste del sindaco Bucci