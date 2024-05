In&Aut - da domani a Milano il primo festival italiano dedicato alle persone autistiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) a città disi prepara ad accogliere la seconda edizione delIn&Aut24, ilevento in Italiaall’inclusione delle. La cerimonia di apertura ufficiale avrà luogo11, in Piazza Città di Lombardia, con un programma ricco di eventi e dibattiti. La giornata inizierà con l’esecuzione dell’inno nazionale da parte dell’Orchestra Giovanile Esagramma, formata da musicisti disabili, seguita dai saluti istituzionali del Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Alberti Casellati, del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’Assessore al Welfare e Salute del Comune di, Lamberto Bertolé. La cerimonia sarà presentata ...

Tutto pronto per essere esposta. La statua con la donna che allatta al seno un neonato, vittima di censura a Milano che non le ha dato cittadinanza perché ‘divisiva’, farà bella mostra di sé in Senato . L’opera di Vera Amodeo, dal titolo “Dal ...

Ancora forti disagi a Milano e in gran parte della Lombardia a causa delle intense piogge precipitate nelle ultime 24 ore, con diverse aree del capoluogo lombardo che sono rimaste allagate. In mattinata ha esonda to il fiume Lambro e poi, nel ...

Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 17 maggio: ancora problemi per Pietro - Il paradiso delle signore, anticipazioni domani 17 maggio: ancora problemi per Pietro - Anticipazioni Il paradiso delle signore in onda il 17 maggio: Pietro ancora lontano da lei Il paradiso delle signore è la soap opera che più ...

AUTOMOBILI, 1 ITALIANO SU 3 PRONTO AD ACQUISTARE, IL 12% LO FARÀ ENTRO I PROSSIMI 12 MESI (3) - AUTOMOBILI, 1 ITALIANO SU 3 PRONTO AD ACQUISTARE, IL 12% LO FARÀ ENTRO I PROSSIMI 12 MESI (3) - milano, 16 mag - Il mercato dell’auto si divide tra una metà dei consumatori (50%) che preferisce pagare l’importo intero dell’auto al momento dell’acquisto e un’altra metà circa (46%) che ricorre ad ...

FORMELLO - Lazio, Gila c'è. Guendouzi ancora in permesso, Tudor riflette - FORMELLO - Lazio, Gila c'è. Guendouzi ancora in permesso, Tudor riflette - FORMELLO - Gila in gruppo, è la notizia positiva della seduta di stamattina. Lo spagnolo, gestito ieri pomeriggio, si è riunito ai compagni: dovrebbe tornare tra i convocati per ...