In Ue sì al commissario all’Agricoltura italiano - no a von der Leyen La versione di Tovaglieri Lega

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) Acquistare solo auto elettriche rappresenta un controsenso: abbiamo offerto su un piatto d’argento alla Cina questa opportunità, dice a Formiche.net l’eurodeputata dellaIsabella, membro della commissione Itre (industria, trasporti, ricerca ed energia), secondo cui serve una commissione politica e non più di larghe intese. Quale l’obiettivo dellaalle prossime europee? Riuscire ad incidere per neutralizzare tutte quelle politiche, soprattutto quelle fintamente green, che di fatto però rischiano di indebolire e di osteggiare lo sviluppo del nostro territorio e del nostro Paese, compresi la nostra industria e il nostro benessere sociale. Quindi, per quello che mi riguarda, è essenziale riuscire alle prossime elezioni ad avere una maggioranza in Parlamento europeo di cui faccia parte laquesto è ...