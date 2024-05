In Lombardia in 15 ore è caduta la pioggia di un mese Picchi impressionanti - sulla regione un muro d’acqua

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano – "Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo dipari a quello dell'interodi maggio, ma conin alcuni casi persino doppi”. Bastano questi dati – resi noti dal meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – per comprendere quanto l’alluvione che si è abbattuta ieriabbia una portata “storica”. "Punte di oltre 120mm - dice Ferrara - sono state infatti registrate in modo diffuso, e non localizzato, da Lodigiano, Milanese, Brianza, Varesotto, conpersino superiori ai 200mm. La stessa perturbazione ha successivamente causato condizioni di severo maltempo tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche qui con violenti temporali, grandinate, nubifragi, allagamenti e disagi". Responsabile dell'ondata di ...

