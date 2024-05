In forte calo in Italia il numero di donatori di sangue

Lory Del Santo : «Adoro Sinner ma non è sexy. Alcaraz fa sangue , è una potenza a livello sessuale» . Intervista al Corriere della Sera. Nella casa milanese di Lory Del Santo lo schermo gigante è acceso sul tennis. Le piace sempre? «Ah sì, ma non ...

Madre e figlio morti in casa. La pista dell’omicidio-suicidio. Trovati sangue e armi da taglio. Il decesso risale a giorni fa - Madre e figlio morti in casa. La pista dell’omicidio-suicidio. Trovati sangue e armi da taglio. Il decesso risale a giorni fa - Macabra scoperta ieri sera in via Gramsci, ad allertare carabinieri e vigili del fuoco i vicini che avevano sentito un forte odore. Le vittime: lui 54 anni, bancario. Lei 78 anni .