In dieci sotto a un tetto La famiglia XXL sul web

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Consigli di sopravvivenza con unaXXL. Francesca Levi D’Ancona sui social racconta com’è vivere con otto figli con tutte le gioie e le difficoltà che questo comporta. Il più grande, Paolo, ha 10 anni mentre le ultime nate, il 15 aprile, sono le due gemelline Lucia e Giulia. Il suo progetto social si chiama ‘come fate con 6’, che poi è la domanda che insieme a suo marito Alessio si fanno più spesso. Attraverso foto e video elargisce consigli per famiglie allargate e racconta la vita della sua supera Firenze. Di certo, mantenere otto bambini non è impresa facile. Francesca ha due lauree, di lavoro fa l’insegnante, ma si aiuta con le pubblicità. Nella gestione della prole possono contare su una tata e sull’aiuto dei genitori. E a chi gli chiede se 8 figli non siano troppi risponde a tono: "Secondo voi il numero giusto quale è"? A cura ...