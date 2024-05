In Calabria i malati di fibrosi cistica aspettano ancora una risposta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Fiore Isabella Mentre, per certa politica, diventa quasi un’abitudine annusare il profumo delle prebende attraversando la scaletta dello yacht del ricco imprenditore, per un povero Cristo che vive ine che ha bisogno di prenotare una visita specialistica non esistono scalette dove sono attraccati i suoi diritti. C’è una voce, ine non solo, che consegna alla calende greche gli appuntamenti per una visita specialistica o per una accertamento strumentale. E poi, abbassata la cornetta del telefono, il rientro, per chi non ha i soldi per andare nel privato, nel recinto della rassegnazione. Ma non sono soltanto le liste di attesa che connotano l’arrancante sanità pubblica, in particolare nei luoghi dove Cristo non è riuscitoad arrivare. C’è di più! Un’istanza di accesso formale agli atti amministrativi (artt. ...