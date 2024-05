Imprese | Next14 si unisce a Different in Sae Communication

(Di giovedì 16 maggio 2024) Oltre 75 milioni di euro di ricavi, un Gross Margin da circa 27 milioni di euro e un Ebitda che sfiorerà gli 8 milioni. Sono i target 2024 espressi dall'aggregazione tra, agenzie leader nel mercato italiano della comunicazione, che a breve opereranno come un'unica entità. Nei giorni scorsi è stato infatti raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto dida parte di Sae, che aveva già completato l'acquisizione dinello scorso mese di marzo. Un importante passo avanti nella creazione di un grande polo italiano della comunicazione, che vuole accompagnare la crescita delle aziende che investono e comunicano sul mercato nazionale o che partono dall'Italia per conquistare i mercati esteri.

Sae acquisisce Next14, nasce colosso comunicazione integrata - Sae acquisisce next14, nasce colosso comunicazione integrata - un Gross Margin da circa 27 milioni e un EBITDA che sfiorerà gli 8 milioni. Sono i target 2024 espressi dall’aggregazione tra next14 e Different, agenzie leader nel mercato italiano della ...

Next14 si unisce a Different in SAE Communication - next14 si unisce a Different in SAE Communication - Oltre 75 milioni di ricavi, un gross margin da circa 27 milioni di euro e un Ebitda che sfiorerà gli 8 milioni di euro sno i target 2024 espressi dall’aggregazione tre le due agenzie del mercato itali ...

Next14 raddoppia con Different: nasce il più grande player italiano di comunicazione integrata - next14 raddoppia con Different: nasce il più grande player italiano di comunicazione integrata - next14, gruppo guidato dall'imprenditore parmigiano Marco Ferrari, si unisce a Different. Le agenzie leader nel mercato italiano della comunicazione danno vita al più grande player italiano di comunic ...