Il Tesoro scende in Eni e incassa 1,4 miliardi per puntellare il conti pubblici

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 16 maggio 2024) Compie un altro passo avanti il piano di dismissioni delle grandi partecipate pubbliche con cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti punta ricavare 20entro tre anni. A finire sul mercato tramite una procedura di vendita accelerata sono state ieri poco più di 91 milioni di azioni Eni, equivalenti al 2,8% del capitale della società. Le azioni della multinazionale dell’energia guidata da Claudio Descalzi sono state cedute a un prezzo unitario di 14,85 euro, con uno sconto rispetto ai valori di Borsa di mercoledì necessario per attrarre gli istituzionali. Ecco perché oggi Eni in Piazza Affari si è allineata alla valorizzazione ed è risultatala peggiore del listino principale (-2,2%). I titoli ceduti in parte costituivano il “cuscinetto” supplementare di cui disponeva il ministero di via XX settembre a valle del buy back completato dalla stessa Eni. ...