Il Signore degli Anelli | La guerra dei Rohirrim - ecco quando uscirà il primo trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) WB Animation ha confermato che ilassaggio del film animato Il: Ladeiverrà svelato al Festival di Annecy,in arrivo subito dopo? L'annuncio dello sviluppo del prequel The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum ha catturato l'attenzione del grande pubblico, ma tra i progetti ispirati alla saga di Tolkien ina rrivo cresce l'attesa per il film d'animazione Il: Ladei, di cui a breve dovremmo poter visionare il. Rivelato per la prima volta nel giugno 2021 durante le celebrazioni del 20° anniversario della saga cinematografica di Peter Jackson, WB ha condiviso i primi dettagli ...