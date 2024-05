Il senno di prima Che cos’è l’Effetto Florida e perché le parole agiscono sul cervello

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 16 maggio 2024) In questi giorni si è tornati a parlare del, argomento ben noto a chi, come me, ha studiato psicologia ma diventato di pubblico dominio quando lo ha citato un giovane e brillante allenatore di calcio, Daniele De Rossi, in un’intervista resa al termine di una partita piuttosto combattuta. Ricordando quanto aveva appreso nel corso della sua formazione come allenatore, ha sottolineato quanto sia importantenel sostenere la motivazione e lo spirito combattivo dei suoi giocatori. Molti giornalisti hanno cercato di spiegare al pubblico quel riferimento, oscuro ai più, ma necessariamente sono state scritte alcune imprecisioni. ...