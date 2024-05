Il Senato dà il via libera al decreto legge Superbonus Tajani | Perplessi - ma resta la fiducia nel governo

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'aula delha dato il viaal, sul quale ilha posto la: 101 sì, 64 contrari e nessun astenuto. Ora il testo del provvedimento passa alla Camera. Dopo le tensioni che ha generato nei giorni scorsi all'interno della maggioranza, anche Forza Italia ha votato per l'approvazione del, nonostante fosse contraria alle novità introdotte dall'emendamento presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Siamo, ma non viene meno lanel" ha detto il leader azzurro Antonio. Ciò che ha creato tensioni tra Forza Italia e il ministero dell'Economia è stata la volontà di Giorgetti ...

