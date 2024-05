Il problema dei tre corpi - in arrivo altri episodi che chiuderanno la saga

(Di giovedì 16 maggio 2024) Durante i consueti upfront annuali, Netflix ha annunciato di aver ordinato la produzione di un numero imprecisato di ulterioriper Ildei tre, la serie scifi tratta dalla trilogia di romanzi scifi di Cixin Liu. Al momento, la nota piattaforma streaming non ha fatto riferimento a un numero preciso di stagioni né di puntate; ulteriori dettagli saranno resi pubblici in seguito, ma una dichiarazione degli showrunner Benioff e Weiss lascia prevedere l’intenzione di completare l’adattamento dell’interaletteraria. Leggiamo infatti da Variety: “Avremo la possibilità di raccontare tutta la storia, fino ad arrivare al suo epico finale”. Curiosamente, in un’intervista di aprile a Collider, gli showrunner avevano dichiarato che per trasporre tutta lasarebbero state necessarie tra ...

