Il premio Tindari Baglione Giovani con la toga nel cuore I vincitori della borsa di studio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) FIRENZE Giorgio Antonio Autuori di Montecatini Terme, Ilaria Cendret di Roma, Lorenzo Danesi di Castel San Niccolò, Francesca Ricci di Empoli, Benedetta Travali di Firenze. Sono loro i cinquesesta edizione del "di laurea2023", in nome del magistrato che è stato anche procuratore generale di Firenze scomparso nel 2015, destinato a neolaureati in Giurisprudenza. I riconoscimenti, del valore di 2000 euro ciascuno, sono stati assegnati ieri, nel corso di una cerimonia al Palazzo di Giustizia su iniziativa dal "Comitato Culturale" in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze. In aperturacerimonia, davanti ai vertici ...