Il premier slovacco non è più in pericolo di vita dopo l' attentato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è stato colpito ieri da diversi colpi di arma da fuoco e gravemente feritoun evento politico, in un tentativo di assassinio che ha sconvolto il piccolo Paese. I medici hanno lottato per salvargli ladiverse oreche il 59enne leader filorusso è stato colpito, ma il suo vice primo ministro ha detto di credere che Fico sopravviverà. “Robert sopravviverà, non si trova più indi. Sono rimasto scioccato. Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è indiin questo momento”, le parole di Tomas Taraba alla Bbc. Il governo ha fatto sapere che sono stati esplosi cinque colpi di pistola all'esterno di un centro ...

Il premier slovacco Robert Fico è "vigile" ed "in condizioni stabili" dopo l'operazione subita per gli spari che lo hanno colpito nel pomeriggio. Lo riferisce la tv slovacca TA3 che parla di "intervento riuscito".

