Il piccolo Maxim si è arreso La sua morte salverà altri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) FINO MORNASCO (Como) Dopo quasi cinque giorni di agonia, ha smesso di vivere il bimbo di 11 anni rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto venerdì mattina sulla A9, nel tratto poco dopo l’uscita di Fino Mornasco, in direzione sud. Di origine moldava,Pesterau, era residente a Ehnghien in Belgio, con la famiglia, e viaggiava sulla Mercedes guidata dal padre, 40 anni. Da quell’auto, colpita in pieno nella fiancata, è stato estratto in condizioni apparse fin da subito drammatiche. L’elisoccorso lo aveva trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, specializzato nella cura dei bambini, ma già dal giorno successivo, sabato, le sue condizioni erano apparse irreversibili. Lunedì erano state trasferite nello stesso ospedale la madre, 39 anni, e la sorella di 16, finite al Sant’Anna in codice rosso con gravi lesioni, ma non in pericoli di vita. Durante tutta la ...