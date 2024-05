Il nuovo scontro tra Lega e Forza Italia è sulla bandiera Ue Borghi | Via l’obbligo di esporla Martusciello | Ma che vi candidate a fare?

(Di giovedì 16 maggio 2024) Se venisse eletto al Parlamento europeo, dichiara che entrerebbe «in quell’orrido palazzo con il piccone». E vuole che il suo simbolo, lacon le dodici stelle su sfondo blu, non sia esposta sugli edifici pubblicini. Claudio, oggi senatore, è candidato per laalle prossime Europee, terzo nella lista della circoscrizione Centro. Sui social, il 16 maggio, annuncia di aver depositato una proposta di legge per abrogare la norma «che ha introdottodi esposizione delladell’Unione Europea fuori e dentro gli edifici pubblici». Il motivo? «Lana è una sola: il Tricolore, affiancato quando possibile dalladella Regione». Ormai sono lontani i tempi in cui il Carroccio ...

