Il neo di bellezza | storia e usi del vezzo più ricercato

(Di giovedì 16 maggio 2024) Esce oggi la terza stagione di Bridgerton: ambientata nell’epoca della Reggenza Vittoriana, lasi sviluppa dal 1811 al 1820 circa. E, per chi ha l’occhio attento, più si alza il rango sociale dei personaggi, più compare il famosissimo “neo di”. non c’era bisogno di nascerci: poteva essere applicato o disegnato. Come nasce il neo di? La moda ha il suo culmine nel ‘700, in particolare in Francia. Dove, anche chi non possedeva questa particolare caratteristica, correva ai ripari con metodi all’avanguardia. Infatti, in tantissimi li disegnavano: non solo tondi, ma anche a forma di stella, di cuore o a mezza luna. Anche i materiali utilizzati potevano essere seta, velluto o carta. Altro dato importante è che i nei non erano una prerogativa solo femminile, anzi. Molto spesso erano apprezzati anche dagli uomini, ...