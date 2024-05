Il Molino Stucky di Venezia Celebra il 140esimo Anniversario 

(Di giovedì 16 maggio 2024)incanta con la sua bellezza senza tempo e la sua atmosfera magica. Fondata più di 1.500 anni fa su un arcipelago di isole nella Laguna Veneta,è rinomata per i suoi canali romantici, i tour in gondola, i suoi magnifici palazzi e le sue chiese storiche. Con una ricca storia culturale, artistica e architettonica,continua a ispirare visitatori da tutto il mondo con il suo fascino unico. Ildi, iconico edificio industriale attualmente convertito in un albergo, continua a incarnare lo spirito eterno della Serenissima e rivela le nuove e affascinanti suite, frutto di un'attenzione meticolosa per ogni dettaglio e di una ricerca continua di innovazione. Da quando fu posata la prima pietra, l'edificio ha segnato il paesaggio ...

Floriano su Palermo-Sampdoria: - Floriano su Palermo-Sampdoria: - Le sue parole: PLAYOFF – «venezia e Cremonese sono molto forti, ma anche il Palermo. Si capirà solo partita dopo partita. Il vantaggio che ha il Palermo è di giocare in casa la prima partita, deve ...

Venezia, Antonelli: "Vanoli è concentrato al 100% sulla semifinale playoff" - venezia, Antonelli: "Vanoli è concentrato al 100% sulla semifinale playoff" - Il venezia di Paolo Vanoli è stato a un passo dalla promozione diretta in Serie A, ma alla fine l'ha spuntata il Como all'ultima giornata. Ora però per i veneti c'è la possibilità di arrivare nella ma ...

In Italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - In Italia il mondiale di softball. Malagò: «Auspico questi sport in pianta stabile alle Olimpiadi» - Presentata nell'ambito degli Internazionali d'Italia la fase finale della XVII edizione della Coppa del mondo di softball che si disputerà in Italia, a Castions di Strada, in Friuli venezia Giulia ...