Il miliardario McCourt vuole comprare TikTok senza l’algoritmo Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 16 maggio 2024) C’è un compratore interessato, ilFrank, e un’azienda strategicamente rilevante chiamata a vendere secontinuare a operare negli Stati Uniti,. La notizia dell’interesse del proprietario del real estateGlobal, nonché ex patron dei Los Angeles Dodgers che ha costruito la sua fortuna nel settore immobiliare, è subito rimbalzata da una parte all’altra. Il motivo che lo spingerebbe ad avanzare un’offerta (non ancora pervenuta) è la sua curiosità riguardo il ruolo e l’impatto della tecnologia. “rappresenta il meglio e il peggio di Internetmette in contatto 170 milioni di persone (americane, ndr) e consente loro di essere creativi, divertirsi e fare cose”, ha dichiarato il settantenne. Allo stesso tempo però, ...