Il Lambro invade la strada a Monza - a Bernareggio crolla muro | incubo maltempo in Brianz - è ancora allerta

(Di giovedì 16 maggio 2024)– La situazione è migliorata, ma è il momento di fare i conti con una giornata davvero critica. I vigili del fuoco fanno sapere che ieri sono stati effettuati nell'arco di 24 ore oltre 130 interventi di soccorso tecnico urgente legati alla forte ondata diche si è abbattuta su tutta la provincia dia. Gli interventi più significativi sono stati il crollo deldi contenimento adove risultanosfollati dai propri appartamenti tre nuclei famigliari e la fuoriuscita del fiumein via Cantore a, dove è stato necessario intervenire in prima battuta con operatori fluviali equipaggiati con gommone da rafting. Obiettivo verificare che all'interno delle autovetture visibili ai ...

