Il governo svende un altro pezzo d’Italia | cosa ha ceduto dei gioielli di famiglia - a chi e quanto ha incassato

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’hanno definita un’operazione lampo. Ilsta cercando di fare cassa, e come accaduto già in passato, il modo più rapido e semplice è vendere, ore, pezzi strategici dello Stato. In questo caso parliamo di Eni. Il ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, vende una quota di minoranza dell’Eni e inaugura le privatizzazioni delle aziende a controllo pubblico. Il Tesoro, con una nota pubblicata a mercati chiusi il 15 maggio, nel giorno dell’assemblea dei soci del gruppo energetico in cui è risultato detenere il 33,3% (direttamente per il 4,79% e indirettamente con il 28,5% di Cassa Depositi e Prestiti) rispetto al 32,4% posseduto fino a marzo, ha comunicato di aver avviato una procedura accelerata di raccolta ordini («Accelerated Book Building») per cedere 91.965.735 azioni ordinarie, pari a circa il 2,8% del capitale, attraverso un ...