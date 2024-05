Il gesto di Chiesa dopo che Allegri è stato espulso | si staglia come pilastro della Juve del futuro

Polveriera Juventus , Allegri e Giuntoli non si parlano da mesi , Chiesa sta sulle scatole ai senatori Il sorriso in conferenza stampa Massimiliano Allegri lo mostra sempre. Dice ai cronisti «di pazientare altri dieci giorni». Nel mezzo c’è una ...

Roma. “Devo ringraziare solamente i giocatori che hanno regalato alla società e a me questo titolo”. Massimiliano Allegri apre così la conferenza stampa che segue la finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juventus per 1-0 contro l’Atalanta. Un ...

Juventus, Chiesa: "Voglio rimanere e riportare la società dove merita" - Juventus, chiesa: "Voglio rimanere e riportare la società dove merita" - "Il sogno scudetto è andato via troppo presto" Il futuro di chiesa sembra legato alla Juventus, mentre più incerta resta la permanenza di allegri. "Sono valutazioni che farà la società, dovete ...

Allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - allegri lascia la Juve Thiago Motta cambia i piani: decisione presa - Inoltre, a Thiago Motta gli verrebbero garantite le permanenze di giocatori chiave come Dusan Vlahovic e Federico chiesa. Il futuro in bianconero di quest’ultimo risulterebbe in bilico con la ...

Chiesa chiama la Juve: ecco dove giocherà la prossima stagione - chiesa chiama la Juve: ecco dove giocherà la prossima stagione - Calciomercato.it Il serbo insieme a Federico chiesa ha messo in difficoltà la retroguardia orobica, anche se rispetto al numero nove è mancato l’acuto risolutivo del nazionale azzurro. Poco male per ...