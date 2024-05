Il gas parte in lieve calo a 29,5 euro al Megawattora

(Di giovedì 16 maggio 2024) Prezzo del gas in marginale ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a giugno scende in avvio di seduta dello 0,6% a 29,5al

Seduta in rialzo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano all'aumento della domanda in Asia che, secondo gli analisti, alimenta la volatilità. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 4,7% a 29,3 euro al megawattora .

Seduta in rialzo per il prezzo del gas con gli operatori che guardano all'aumento della domanda in Asia che, secondo gli analisti, alimenta la volatilità. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 4,7% a 29,3 euro al megawattora .

Il prezzo del gas in leggero rialzo ad Amsterdam a 29,7 euro - Il prezzo del gas in leggero rialzo ad Amsterdam a 29,7 euro - Il prezzo del gas termina in leggero rialzo ad Amsterdam. Il contratto Ttf ha guadagnato lo 0,22% a 29,73 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...

Il prezzo del gas è in rialzo ad Amsterdam a 30 euro - Il prezzo del gas è in rialzo ad Amsterdam a 30 euro - Il prezzo del gas europeo è in rialzo a 30 euro al megawattora. A tale livello si è portato in avvio di seduta il Ttf quotato ad Amsterdam che guadagna l'1,3 per cento. (ANSA). (ANSA) ...

Il prezzo del gas in avvio è in rialzo a 29,7 euro - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo a 29,7 euro - (ANSA) - MILANO, 14 MAG - Il prezzo del gas in avvio è in rialzo. Ad Amsterdam i Ttf segnano un +0,46% a 29,7 euro al megawattora. (ANSA).