Il gas chiude in rialzo sopra i 30 euro ad Amsterdam

Il prezzo del gas termina in leggero rialzo ad Amsterdam . Il contratto Ttf ha guadagnato lo 0,22% a 29,73 euro al megawattora.

Il prezzo del gas europeo è in rialzo a 30 euro al megawattora. A tale livello si è portato in avvio di seduta il Ttf quotato ad Amsterdam che guadagna l'1,3 per cento.