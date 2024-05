Il fatto non sussiste - dirigente DSM ASL Caserta assolto da accusa violenza sessuale

(Di giovedì 16 maggio 2024) Aversa. Il tribunale di Napoli Nord haperché “ilnon” il medico-psichiatra 73enne Luigi Carrizzone, exresponsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di, dall’di aver approfittato sessualmente di una paziente con problemi psichici nel corso di una visita nel suo studio privato di Aversa. L’episodio era emerso nel 2018 durante le intercettazioni realizzate dalla Procura di Napoli Nord nell’ambito dell’indagine sul sistema di corruzione al Dipartimento di Salute Mentale, che ha portato nel febbraio 2021 all’arresto di Carrizzone e di altre undici persone, per un totale di una sessantina di indagati. I carabinieri del Nas si imbatterono in alcune conversazioni in cui emergeva il presunto abusocommesso da ...

