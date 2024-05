Il doppio ruolo dello stile Dalla sfilata di Gucci - riflessioni sulla dicotomia della moda contemporanea

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 16 maggio 2024) «We’ll always have Paris», avremo sempre Parigi. Così dice Rick Blaine (Humphrey Bogart) all’amata Ilsa Lund (Ingrid Bergman) nel finale di “Casablanca”: c’è sempre la promessa dell’amore. In quanti avranno riconosciuto l’allusione al film nel titolo “We’ll always have London” che Sabato De Sarno ha voluto per laCruise 2025? La Parigi che Rick evoca in un sussurro è la Parigi di una parentesi, fra un passato felice e una promessa. Una città che non è più ma che potrebbe essere di nuovo. Parigi sospesa, imprevedibile come i suoi amanti, ha il profumo del romanticismo. E il romanticismo non ha una sola veste, ma tante. «Abbiamo scelto Londra per laCruise, sapendo che era la scelta giusta. Devo molto a questa ...