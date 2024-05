Il delitto Gucci | la perfetta tragedia di fine secolo tra odio e vendetta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 maggio 2024) La storia di Maurizioe Patrizia Reggiani è un intreccio di passioni,. Patrizia Reggiani, nota come “La vedova nera”, è salita alla ribalta della cronaca nera per essere stata la mandante dell’omicidio del suo ex marito, l’imprenditore Maurizio. Il– Ilcorrieredellacittà.com Il, pianificato nei minimi dettagli, fu animato dal rancore, dal desiderio die dalla rabbia di una donna abbandonata che temeva di perdere tutto. La coppia più bella del mondo Patrizia Reggiani, nata come Patrizia Martinelli, sposò Maurizionel 1972. La scintilla tra i due – che in molti non mancarono di definire come la coppia più bella del mondo – scattò a una festa nel 1971. Il loro ...