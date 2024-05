Il Concertozzo | Prima mondiale Musica e inclusione fatte per davvero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il primodi Elio e le Storie tese a Monza si avvicina – il terzo in assoluto – e l’aria in città comincia a farsi carica. La stessa carica portata ieri da Elio e Faso durante la presentazione dell’evento all’U-Power stadium affiancati da Nico Acampora, il vulcanico presidente di PizzAut (la pizzeria con sedi a Monza e Cassina de’ Pecchi che assume solo ragazzi autistici). Due giorni - sabato 25 e domenica 26 maggio - di. Sì perché ciò che si apprestano a fare gli “Elii“ con la collaborazione di PizzAut, non è un semplice concerto, ma un evento in due date per promuovere l’idea di una comunità più inclusiva, richiamando l’attenzione soprattutto sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Due giorni "eccezionali". Perché quello che succederà sarà una ...