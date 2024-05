Il cielo sopra… Città della Scienza! Il 18 e 19 maggio al museo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 16 maggio 2024)celebra la Giornata Mondiale dell’Astronomia proponendo diverse attività nell’ambito del programma educativo ESERO. Nel 1973 in California, per la prima volta al mondo, numerosi telescopi furono installati in luoghi pubblici per permettere a tutti di scrutare lo spazio. Per ricordare quell’iniziativa, sabato 18 e domenica 19celebrerà la