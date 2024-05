Il check in dei voli ora si fa a Termini Ecco l’iniziativa di AdR

(Di giovedì 16 maggio 2024) Effettuare il-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente nel centro di Roma. Questa la novità presentata da Aeroporti di Roma tramite”, con la quale l’aeroporto di Fiumicino arriva alla stazione di Roma, dove i passeggeri di ITA Airways potranno lasciare i propri bagagli e proseguire la propria permanenza nella Capitale. “Il nostro obiettivo con Airport in the City – ha detto all’evento di presentazione l’ad di AdR, Marco Troncone – è portare i servizi di Fiumicino nel cuore di Roma, una grande novità in Italia e in Europa con cui vogliamo migliorare l’esperienza delle migliaia di passeggeri che transitano dal Leonardo da Vinci, prima porta d’accesso al nostro Paese. È un’iniziativa frutto della forte spinta all’innovazione, che rafforza la nostra presenza in città per ...

(Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte a Roma , anche sotto la pioggia, l'evento 'Tennis and Friends – Special Edition 2024', aprendo il weekend degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis al Foro Italico, dal 6 al 19 maggio. Tante le ...

Atletica, la Rome half marathon 2024 si svolgerà domenica 20 ottobre - Atletica, la Rome half marathon 2024 si svolgerà domenica 20 ottobre - Una corsa alla scoperta delle bellezze della Capitale: questa e' la mezza maratona di roma. Partenza e arrivo al Colosseo domenica 20 ottobre. Per ...

