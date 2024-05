Il caso Egonu-Vannacci e il falso mito dell’italianità etnica

“Lettera di scuse Mai inviata” Il generale Vannacci nega di aver chiesto scusa alla pallavolista Egonu dopo la denuncia - “Lettera di scuse Mai inviata” Il generale Vannacci nega di aver chiesto scusa alla pallavolista Egonu dopo la denuncia - ribadisce la sua posizione sull’atleta Paola Egonu, affermando che non ci sono motivi per scusarsi. Il generale Roberto Vannacci torna a parlare del caso della lettera di chiarimenti indirizzata alla ...

Vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - Vannacci: "Mai chiesto scusa a Egonu" - "Non ce ne sono i motivi, ribadisco che i suoi tratti non appartengono alla maggioranza degli italiani" dice il generale all'Adnkronos ...

Dichiarazioni 2022 e violazioni, 15 giorni per sanare con multe ridotte - Dichiarazioni 2022 e violazioni, 15 giorni per sanare con multe ridotte - (Adnkronos) – C’è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale e sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022. Stessa s ...