Il caso Ashley Madison - il sito di incontri subisce un attacco informatico e la fuga dei dati fa naufragare matrimoni e distrugge vite

(Di giovedì 16 maggio 2024) “La vita è breve. Concediti un’avventura” era il celebre slogan delper appuntamenti più famoso al mondo,. Il “” è diventato una docu-serie Netflix in tre puntate. Ildi, creato nel 2002, era dedicato solo per le coppie sposate che cercavano una “avventura” extraale di comune accordo. Poi il caos nel 2015 quando ilun, ladeiintimi di milioni di utenti fa. Questa docuserie di Minnow Films e del regista Toby Paton esplora la creazione delweb durante il ...

Ashley Madison, rubati i dati del più grande sito d’incontri: chi è coinvolto - ashley Madison, rubati i dati del più grande sito d’incontri: chi è coinvolto - Quando il sito di incontri per persone in cerca di avventure extraconiugali ashley Madison subisce un attacco informatico, la fuga dei dati intimi di milioni di utenti fa naufragare matrimoni e ...

Charlotte Flair diventa attrice: avrà un ruolo da protagonista in un nuovo film - Charlotte Flair diventa attrice: avrà un ruolo da protagonista in un nuovo film - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

L’attore di Chicago Fire Taylor Kinney si è sposato: le nozze con Ashley Cruger dopo Lady Gaga - L’attore di Chicago Fire Taylor Kinney si è sposato: le nozze con ashley Cruger dopo Lady Gaga - Taylor Kinney ha sposato ashley Cruger, fa sapere People. L'attore di Chicago Fire e la modella si sarebbero giurati amore eterno lo scorso 30 aprile ...