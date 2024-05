Il Cammino imperiale | una guida alla crescita personale di Danilo Nicastro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024) La nuova opera di, “Il: unaè un romanzo motivazionale ad alto tasso simbolico. Casa Editrice: Book Editors GroupGenere: Romanzo motivazionalePagine: 74Prezzo: 6,99 € (ebook) “Il” diè un romanzo motivazionale ad alto tasso simbolico, in cui seguiamo l’avventura di un uomo, Louis, che cerca di creare la propria fortuna e di erigere il suo impero, il quale ha come fondamenta l’amore familiare e l’etica nel lavoro. In questo primo volume di una serie, si racconta la storia di un’epica ...