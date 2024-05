Ia | Meloni - ' lanceremo piano d' azione G - rivoluzione sia a misura d' uomo'

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Non possiamo da una parte fermare" la "" innescata dall'avvento dell'Intelligenza artificiale, "ma dobbiamo lavorare per fare in modo che questo processo sia sempre ad', che sia cioè incentrato sull', controllato dall'e che abbia l'come suo ultimo fine. L'intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del lavoro, se lo renderà più efficiente, sempre più adi persona. Non sarà una risorsa, al contrario, se condurrà semplicemente alla sostituzione dei lavoratori o all'espulsione di milioni di lavoratori dal mercato del lavoro". Lo dice la premier Giorgia, nel videomessaggio indirizzato al Festival del Lavoro in corso a ...

“La misura del disastro targato Meloni è la Sanità ” afferma la Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone in una nota Facebook “Le liste d’attesa sono le più lunghe di sempre: Più di due anni per una mammografia e un anno per una visita ...

Mai un papa aveva preso parte a un G7. Francesco lo farà in occasione dell’incontro dei leader – di scena a Borgno Egnazia, in Puglia dal 13 al 15 giugno – per parlare di Intelligenza Artificiale. Lo ha annunciato Giorgia Meloni , presidente del ...

Non erano dunque farneticazioni del Movimento Cinque Stelle le dichiarazioni sul governo Meloni che fa aumentare la povertà . Ora è anche la Commissione europea a dirlo: le misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza , in particolare ...

Meloni-Schlein, salta il confronto tv in Rai: “Manca la maggioranza richiesta dall’Agcom” - meloni-Schlein, salta il confronto tv in Rai: “Manca la maggioranza richiesta dall’Agcom” - Salta il confronto tv tra la premier Giorgia meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. La Rai fa sapere che non c’è il via libera della maggioranza dei partiti, richiesta dall’ Autorità garante dell ...

Il governo studia accise sulle auto elettriche per rimpiazzare il gettito di quelle sui carburanti. Che Meloni prometteva di tagliare - Il governo studia accise sulle auto elettriche per rimpiazzare il gettito di quelle sui carburanti. Che meloni prometteva di tagliare - Il governo meloni studia come recuperare il gettito da accise che lo Stato perderà a causa della diffusione delle auto elettriche. Nonostante la premier in campagna elettorale avesse promesso la “ ste ...