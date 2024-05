I più famosi triangoli amorosi delle star degli ultimi vent’anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il film del momento, ‘Challengers’ di Luca Guadagnino, oltre a celebrare il mondo del tennis e a influenzare moda e beauty di questa stagione, ha messo sotto i riflettori anche un tema caro alla letteratura,serie tv e dello stesso cinema, quello del triangolo amoroso. E la realtà a volte può superare perfino la fantasia, come dimostrano alcune note vicende che vedono protagoniste moltedi Hollywood e che sono rimbalzate sui media e in rete negli. Selena Gomez, Hailey Bieber e Justin Bieber Prima che Justin Bieber si sposasse con Hailey – i due, tra l’altro, hanno appena annunciato di aspettare il primo figlio – era molto spesso associato a Selena Gomez. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2010, ma hanno avuto una storia all’insegna dei tira e molla per lungo tempo. Nel 2017 ...