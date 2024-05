I medici sono riusciti a stabilizzare Robert Fico - ma le sue condizioni restano gravi È in terapia intensiva | il bollettino del ministro della Difesa slovacco

(Di giovedì 16 maggio 2024) Rimangonoma stabili ledi salute del premier, colpito da diversi colpi di pistola durante un attentato. Lo ha annunciato ilKalinak, come riportato dall’agenzia Tasr: “Durante la notte scorsa idell’ospedale Roosevelt a Banska Bystricalo stato del paziente. Oggi intraprenderanno altri passi per il suo recupero”, ha dichiarato Kalinak in un’intervista trasmessa dall’emittente televisiva slovacca Ta3. Il delicato intervento a cui è stato sottopostoè durato cinque ore: il presidente si trova attualmente in...

Si chiama Juraj Cintula ed è l'aggressore del premier slovacco Robert Fico . È lui l'uomo che ieri ha sparato ieri ad Handlova, vicino Bratislava, ferendo in modo grave il premier rieletto per la terza volta lo scorso ottobre. I motivi sono di ...

Allarme attentati piomba su Elezioni europee - Allarme attentati piomba su Elezioni europee - (Teleborsa) - Si alza l'asticella della tensione in vista delle Europee in scia all'attentato al premier slovacco robert fico: al di là dell'esito delle indagini delle autorità di Bratislava, quanto ...

'Le condizioni di Fico stabilizzate ma ancora gravi' - 'Le condizioni di fico stabilizzate ma ancora gravi' - Le condizioni del premier slovacco robert fico dopo l'intervento chirurgico si sono stabilizzate ma sono ancora gravi: lo ha annunciato il ministro della Difesa robert Kalinak, come riporta l'agenzia ...

Slovacchia, il primo ministro Robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” - Slovacchia, il primo ministro robert fico è “grave ma in condizioni stabili” - Il vicepremier slovacco, Tomas Taraba, ha rassicurato che la vita del primo ministro robert fico non è in pericolo dopo l’attentato di ieri. In un’intervista alla Bbc, Taraba ha affermato che è ...