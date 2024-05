I giudici non credono di nuovo al manager Eni che accusa Descalzi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Archiviata una querela di Vincenzo Armanna. Contestava pressioni per non farlo testimoniare.

Era partita come il sospetto di una fuga d’amore, si è trasformata di una vicenda giudiziaria per ora arrivata un’assoluzione. Ma la storia di una 31enne di Battipaglia Scappa ta di casa insieme ai suoi tre figli con il sacerdote di Oliveto Citra ...

Questa politica vuole magistrati ‘sonnolenti’ - Questa politica vuole magistrati ‘sonnolenti’ - "Se oggi non faccio più il pm e sono stato ostacolato e fermato nel mio lavoro non è solo colpa della mala politica ma anche della mala magistratura" ...

Roberto Salis: «Felicissimi per Ilaria, ma nel governo c’è stato un grande immobilismo» - Roberto Salis: «Felicissimi per Ilaria, ma nel governo c’è stato un grande immobilismo» - Roberto Salis non nutriva alcuna fiducia nella decisione dei giudici ungheresi, e la buona notizia è arrivata del tutto inattesa. «Ma è meglio essere sorpresi che delusi », commenta ora abbandonandosi ...

Tribunale Cassino, scatta l’allarme. Il presidente Lucio Aschettino: «Mancano cinque giudici» - Tribunale Cassino, scatta l’allarme. Il presidente Lucio Aschettino: «Mancano cinque giudici» - Strutturare e ripensare il rapporto con l'Università, colmare, il più possibile, la carenza di magistrati, ampliare la pianta organica assottigliando la ...