I dannati di Minervini portano a Cannes un raro film di guerra introspettivo e per questo ancora più intenso

I Dannati - la recensione : Roberto Minervini e uno spaccato di realtà nella finzione La recensione de I Dannati, il film di Roberto Minervini che abbandona l'ibrido documentaristico per dedicarsi a un film di finzione, più simile ad uno spaccato di umanità e realtà. A Cannes in Un Certain Regard e subito in sala. Roberto Minervini ...

Cannes 2024 - I Dannati di Roberto Minervini : un’epopea anti-eroica sui soldati della Guerra Civile Americana Affrontare la Frontiera. Ma non con lo spirito della conquista colonizzatrice, bensì con la rassegnazione di un’impresa senza senso, interpretata come un servizio a una nazione in piena Guerra fratricida incosciente del proprio sbandamento. ...