I Cesaroni - la nuova edizione non si farà più? Spunta il motivo che fa discutere

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 16 maggio 2024) Solo qualche mese fa si era parlato del ritorno de I, notizia rivelata tra le righe prima da Claudio Amendola e poi successivamente confermata da Antonello Fassari. A giugno, non a caso, dovrebbero incominciare le riprese dellastagione, ma qualcuno fa sapere che il progetto potrebbe saltare. Ilsarebbe legato alla trama e ai personaggi, in quanto molti volti storici della serie avrebbero rifiutato di ritornare sul set. Di conseguenza andrebbe riscritta tutta la storia. I: il progetto rischia di saltare Non ci sono dubbi che Ifacciano ancora parte del quotidiano di molti telespettatori visto che quest’ultimi continuano a seguire le vecchie edizioni della serie. Ascolti che sono risuonati come un invito a procedere allastagione dopo ...