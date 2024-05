Hummels non incluso nella rosa provvisoria della Germania per Euro 2024

(Di giovedì 16 maggio 2024)-05-16 19:44:09 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Matse Leon Goretzka sono stati gli assenti più importanti dalla lista preliminareper, annunciata questo pomeriggio dall’allenatore Julian Nagelsmann. Anche se l’esclusione di nessuno dei due è stata una sorpresa, la forma recente di– è stato il giocatorepartita in entrambe le garesemifinale di Champions League vinta dal Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain – lo ha fatto entrareconversazione. Così com’è, Nagelsmann ha preferito giocatori del calibro di Jonathan Tan, Robin Koch, Antonio Rudiger e Nico Schlotterbeck al centro ...

Julian Nagelsmann , commissario tecnico della Germania , ha spiegato la situazione dei mancati convocati per l’Europeo Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa tenuta sull’account YouTube della DFB delle esclusioni di Mats Hummels e Leon ...

Germania, Nagelsmann ammette: «Hummels e Goretzka delusi» - germania, Nagelsmann ammette: «hummels e Goretzka delusi» - Julian Nagelsmann è intervenuto in conferenza stampa tenuta sull’account YouTube della DFB delle esclusioni di Mats hummels e Leon Goretzka dalla lista dei convocati. Ecco le parole del CT della ...

Germania, i pre convocati per Euro 2024. Tanti big esclusi, Nagelsmann chiama 4 portieri: ecco perché - germania, i pre convocati per Euro 2024. Tanti big esclusi, Nagelsmann chiama 4 portieri: ecco perché - I convocati della germania per Euro 2024 – A distanza di un mese esatto dall’inizio degli Europei, il commissario tecnico della germania Julian Nagelsmann ha diramato l’elenco dei pre convocati. L’all ...

GERMANIA, I convocati per Euro24: non c'è Hummels - germania, I convocati per Euro24: non c'è hummels - (ANSA) - ROMA, 16 MAG - Prime convocazioni per Euro 2024, ed è la germania padrona di casa a prendere forma. Il ct dei padroni di casa, Julian Nagelsmann, ha scelto 27 giocatori (l'Uefa ...