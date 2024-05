Hoffenheim-Bayern Monaco sabato 18 maggio 2024 ore 15 | 30 | formazioni - quot - pronostici

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ultima di campionato e della prima stagione senza titoli da 11 anni a questa parte per il, che significa anche il passo d’addio a Tuchel e ad un progetto che pare aver indebolito la squadra sulla strada verso il rinnovamento. La sfida sul campo dell’vede i bavaresi affrontare un avversario ancora in corsa per un piazzamento InfoBetting: Scommesse Sportive e

Germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - Germania, i convocati per gli Europei: fuori Goretzka, Brandt, Hummels e Thiaw - la lista Portieri: Oliver Baumann (Hoffenheim), Alex Nuebel (Stoccarda), Manuel Neuer (Bayern monaco), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona). Difensori: Waldemar Anton (Stoccarda), Benjamin Henrichs ...

