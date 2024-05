Ho visto il finimondo | gli ultimi posti al Modernissimo - come registrarsi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Bologna, 16 maggio 2024 –alper assistere alla première del documentario diretto da Valerio Baroncini e Marco Santangelo ‘Hoil’. L’appuntamento è alle 18 (apertura porte dalle 17.45). Chi si è già registrato, ha il posto garantito. Chi non è riuscito a farlo, ha ancora una possibilità: fino alle 14 sarà possibilefino ad esaurimento deidisponibili, sempre gratuiti, su www.ilrestodelcarlino.it/hoil. Quindi nessuna paura, c’è ancora la possibilità di partecipare. Dopo la proiezione, discussione con, fra gli altri, il generale Francesco Figliuolo e il capo nazionale dei vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio. A sinistra la locandina del documentario che ...

