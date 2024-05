GTA 6 - il periodo di uscita ufficiale annunciato da Take-Two Interactive

(Di giovedì 16 maggio 2024)-Twoha appena confermato ufficialmente che GTA 6 uscirà sul mercato di tutto il mondo nel corso dell’autunno del 2025, con i fan che dovranno i conseguenza attendere la fine dell’anno prossimo prima di mettere le mani sul gioco di Rockstar Games. Leggiamo quanto affermato direttamente dal publisher americano nel corso della nuova conferenza con gli investitori, dedicata ai nuovi risultati finanziari della compagnia: “Le nostre prospettive riflettono un restringimento della finestra del Calendario 2025 precedentemente stabilita da Rockstar Games fino all’autunno del Calendario 2025 per Grand Theft Auto VI”. Grazie a queste dichiarazioni abbiamo quindi la conferma che GTA 6 non uscirà sul mercato prima della fine del 2025, con i fan che di conseguenza non potranno gettarsi tra le strade di Vice City prima del mese di Settembre ...

