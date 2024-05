GS Loft continua a crescere

(Di giovedì 16 maggio 2024) e apre una nuova sede meneghina in Ceresio 7 Gym & Spa Il biohacking coaching arriva a Milano Fondato nel 2019 da Giacomo Spazzini, GS, il gruppo italiano pioniere della longevity,e sigla la prima partnership milanese con il centro d’eccellenza Ceresio 7 Gym & Spa per estendere il proprio approccio olistico e innovativo al benessere che ha conquistato numerose celebrità e top manager. Il settore della longevity economy è in forte crescita, gli investimenti hanno infatti superato i 5 miliardi di dollari e cresceranno ancora di più nei prossimi anni1. Del resto dall’America arriva un dato altamente significativo di quanto questo tema stia diventando prioritario per la popolazione: infatti, si stima che quasi la metà degli americani (41%) siano disposti a spendere tempo e soldi per assicurarsi una vita ...

Rai, 200 mln all'anno per format esterni. Non solo Loft, ecco chi ci guadagna - Rai, 200 mln all'anno per format esterni. Non solo loft, ecco chi ci guadagna - Contratto stipulato con la società loft, vicina a Il Fatto Quotidiano ed esterna appunto ... Il trend è confermato, la Rai continua a comprare all'esterno i format per i suoi programmi.

Programmi esterni, la Rai spende 200 mln l’anno: 8 società ricche - Programmi esterni, la Rai spende 200 mln l’anno: 8 società ricche - Non solo la politica italiana scopre all’improvviso che la Rai si affida a produzioni esterne per i suoi programmi. Ma ora illustri parlamentari come Maria Elena Boschi e il dem Stefano Graziano se la ...

Da New York a Mosca, ecco le città del Pianeta con più Miliardari. E l’Italia - Da New York a Mosca, ecco le città del Pianeta con più Miliardari. E l’Italia - Da New York a Mosca passando per Hong Kong ecco quali sono le città con più miliardari al mondo i luoghi dove diventare ricchi ma l'Italia