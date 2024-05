Gruppo di iscritti al PD bergamasco | Non è l’Europa che vogliamo - sogniamo il dialogo e la pace

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il prossimo 8 e 9 giugno si vota per la sopravvivenza del. L’esplodere delle contraddizioni internazionali tra le grandi potenze, crescenti e al declino, rischiano di portare i Paesi Europei in una guerra drammatica e catastrofica, e di disgregare il sogno di una Europa-Stato. In Europa, come in Africa e in Asia, i paesi della Unione si muovono disuniti e senza una strategia che non sia la rassegnazione ad essere la longa manu della Alleanza Atlantica. In Ucraina, gli strumenti messi in campo dai singoli stati dell’Unione per contrastare la guerra si sono rilevati del tutto inefficaci: il massiccio invio di armi all’Ucraina ha contribuito solo all’escalation militare senza avvicinare una inevitabile e urgente risoluzione diplomatica. La UE è di fatto diventata parte in conflitto ed ha perso quella terzietà, indipendenza e autorevolezza necessarie per ricoprire ...